Shkulev Media Holding планирует запустить еще два городских портала в 2023 году

В этих целях холдинг изучает ранок в шести российских городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Медиагруппа Shkulev Media Holding до конца 2023 года планирует запустить два новых городских портала. Сейчас холдинг изучает в этих целях рынок в шести городах РФ, в четверг сообщил президент медиагруппы Виктор Шкулев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Что касается наших городских порталов, то мы работаем над тем, чтобы сделать еще два запуска в этом году. Думаю, что это случится к осенне-зимнему сезону. Изучаем сейчас шесть городов, каждому запуску предшествует основательное исследование, в частности, рекламного рынка", - сказал он.

По словам Шкулева, сегодня Shkulev Media Holding также рассматривает страны ближнего зарубежья для запуска новых проектов. "Если раньше мы делали ставку на проекты только на русском языке, то сейчас мы посматриваем на рынки, где можно также делать проекты на других языках", - отметил он.

Shkulev Media Holding запустил новый сайт во Владивостоке © Александра Баландина/ ТАСС

На международном рынке холдинг в феврале этого года также запустил игровую платформу, ее офис располагается в Дубае. "Создатели игры могут использовать нашу платформу как движок. Первые три месяца ее работы уже показали хорошие результаты", - добавил Шкулев.

Shkulev Media Holding занимается такими проектами, как StarHit.ru, Woman.ru, Wday.ru, "Вокруг света", Marie Claire, Parents.ru, Psychologies, "Антенна-телесемь", "Доктор Питер". В этом году он уже запустил новый сайт во Владивостоке. Проект стал частью "Сети городских порталов", которая входит в Shkulev Media Holding. Она состоит из 46 сайтов, в числе которых "Фонтанка.ру", E1.ru, NGS.ru, 74.ru, msk1.ru, Chita.ru.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.