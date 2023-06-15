В ДНР сообщили о заключении соглашения с платформой "Россия - страна возможностей"

Документ предполагает развитие социальной сферы, поддержку проектов и инициатив, выявление талантов в различных областях

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и президентской платформой "Россия - страна возможностей" заключен на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале сайта региона.

"Подписание соглашения о сотрудничестве между ДНР и президентской платформой "Россия - страна возможностей" на ПМЭФ-2023. Подписи поставили врио главы ДНР Денис Пушилин и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", и.о. ректора президентской академии (Российской академии народного хозяйства и государственной службы - прим. ТАСС) Алексей Комиссаров", - говорится в сообщении.

Соглашение заключено для развития социальной сферы, поддержки проектов и инициатив, выявления талантов в различных областях.

В свою очередь, как сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в настоящее время в ДНР активно ведется строительство и восстановление объектов. В рамках VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Донецкой и Луганской народных республик поступило по 14 заявок от 27 городов.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.