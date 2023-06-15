Завод Komatsu под Ярославлем из-за санкций сократил количество сотрудников до 70

По словам губернатора региона Михаила Евраева, ведется поиск промышленных партнеров для загрузки производственных мощностей предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Завод японской компании Komatsu, выпускающий в Ярославле экскаваторы, погрузчики и самосвалы, из-за санкций сократил штат сотрудников с 400 до 70, сообщил в четверг ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Михаил Евраев.

"Они [руководство завода Komatsu] объявили о том, что сокращают количество сотрудников до 70 человек, которые продолжат обслуживать ту технику, которую завод реализовал. Компания уходить из России не хочет, но, конечно, они не могут не учитывать, что есть санкции и есть определенные сложности по доставке определенных частей, агрегатов и так далее. Но, я думаю, что это временно, и Komatsu понимает, что рынок России очень перспективный", - сказал Евраев.

По словам губернатора, компания выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками. "А мы со своей стороны будем искать им хороших промышленных партнеров на территории Ярославской области, с которыми они бы могли нагрузить производственные мощности, которые имеются", - добавил Евраев.

ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" с сентября 2010 года выпускает в Ярославле экскаваторы и погрузчики, с декабря 2011 года - самосвалы. Инвестиции в Ярославский завод составили $150 млн. Всего на ярославском заводе Komatsu работали более 400 человек.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.