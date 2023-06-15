В Северной Осетии впервые появится "Карта жителя" на базе платежной системы "Мир"

Полный перечень сервисов правительство Северной Осетии совместно с платежной системой "Мир" определят в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проект "Карта жителя" будет запущен на базе платежной системы "Мир" в Северной Осетии. Соответствующее соглашение подписал глава республики Сергей Меняйло и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев на полях ПМЭФ.

"К проекту "Карты жителя" Северной Осетии можно будет подключить ранее выданную карту "Мир" любого банка. Такой подход позволит людям не выпускать очередной "пластик", а максимально эффективно использовать уже имеющуюся национальную карту. Со своей стороны, мы готовы выступить технологическим партнером проекта, дополнив существующие в регионе IT-системы, технически обеспечить регистрацию карт "Мир" в качестве карт жителя и их использование в нефинансовых сервисах проекта. В том числе для получения жителями региона привилегий в рамках программы лояльности", - пояснил Владимир Комлев, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.

Полный перечень сервисов, которыми будет наполнена "Карта жителя", правительство Северной Осетии совместно с платежной системой "Мир" определят в ближайшее время.

В настоящее время в республике выдано порядка 610 тыс. карт "Мир", каждую из них можно будет зарегистрировать в качестве "Карты жителя" региона.

"Мы сегодня должны как можно активнее интегрировать в наши рабочие процессы, в повседневную жизнь удобные и современные IT-решения. "Карта жителя" региона - одно из таких решений. Многие российские субъекты уже включились в этот проект. Карта позволяет получать ряд дополнительных услуг на особых условиях. Также предусмотрены бонусы, кешбек, удобные сервисы. Уверен, партнерство с платежной системой "Мир" имеет в республике большие перспективы", - отметил глава Северной Осетии.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.