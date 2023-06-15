В регионах России до конца года планируют уложить 180 млн кв. м асфальтобетона

По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, за пять месяцев проведения работ зафиксировали опережение плана на 6 млн кв. м

ТАСС, 15 июня. Подрядчики планируют уложить до конца года в российских регионах 180 млн кв. м асфальтобетона, тем самым сохранив на уровне 2022 года показатели нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом доложил в четверг президенту России Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"В 2022 году мы достигли рекордных показателей по ремонту дорог. Было уложено 176 млн кв. м асфальтобетона. В этом году благодаря вашему решению по предоставлению специальных казначейских кредитов на опережающее финансирование объектов мы ставим задачу не ниже прошлого года. По плану - 180 млн кв. м", - сказал Хуснуллин на церемонии открытия автомобильного движения на обходе Аксая и на дальнем западном обходе Краснодара, прошедшей в режиме ВКС.

Хуснуллин отметил, что уже за пять месяцев 2023 года "темпы набраны неплохие": наблюдается опережение плана на 6 млн кв. м. В 2023 году ключевая задача - приведение дорог в нормативное состояние в агломерации.