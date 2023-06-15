Движение по дальнему западному обходу Краснодара запустили на полгода раньше срока

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, запуск участка дороги позволит транзитному транспорту, следующему в Крым и на побережье Азовского моря, сократить время в пути за счет объезда города, в котором наблюдается сложная дорожная ситуация

ТАСС, 15 июня. Автомобильное движение по дальнему западному обходу Краснодара, который позволит транзитному транспорту сократить время в пути до Крыма и побережья Азовского моря, запустили в четверг на полгода раньше запланированного срока. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время церемонии открытия, в которой по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

"Мы продолжаем активно развивать коридор Север - Юг: это важнейшая трасса для развития туризма, для развития объектов инфраструктуры и жилищного строительства. Мы сегодня открываем дальний западный обход Краснодара на шесть месяцев раньше срока, и по сути будем иметь в 2024 году законченный подход к Крымскому мосту. Открытие обхода также даст толчок к развитию жилищного строительства в Краснодарском крае, регион уверенно занимает лидирующие места по темпам жилищного строительства", - заявил Хуснуллин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь отметил, что запуск указанного участка дороги позволит транзитному транспорту, следующему в Крым и на побережье Азовского моря, сократить время в пути за счет объезда города, в котором наблюдается сложная дорожная ситуация.

"Краснодар с точки зрения логистики и пробок серьезно загружен, эта дорога и есть объезд, позволит большегрузам и автотуристам со всей страны ехать напрямую и на Азовское побережье, и напрямую в Крым. Уже в этом летнем сезоне дорога будет и короче, и быстрее - это важная составляющая для путешествий. Она позволит равномерно развиваться и санаторно-курортной отрасли, и строительной", - заявил Кондратьев.

В Краснодар ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом.

Согласно техзаданию, протяженность дальнего западного обхода Краснодара составляет 51,2 км, ширина проезжей части - 15 м. Завершить реализацию проекта планировалось в 2024 году.