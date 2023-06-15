15 июня, 11:04
ПМЭФ

Дюков спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2023 году до 101,5-102 млн б/с

Глава "Газпром нефти" отметил, что ситуация остается волатильной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает увеличения спроса на нефть в мире в текущем году до уровня 101,5-102 млн б/с, но ситуация остается еще очень волатильной. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Что касается второго полугодия, то есть ожидания, что спрос вырастет, и по результатам года спрос будет в районе 101,5-102 млн б/с. Но будет это так или нет - покажет время", - сказал он.

По словам главы компании, росту спроса на нефть сейчас мешают банковский кризис, высокие процентные ставки в западных странах, снижение потребления в ЕС и Северной Америке. Повлиять на него также может ситуация в Китае. 

Теги:
РоссияДюков, Александр ВалерьевичПМЭФ
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