Беглов заявил, что ПМЭФ показал многополярность мира

По данным организаторов, в 2023 году на форум приехали представители бизнеса из 130 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проведение Петербургского международного экономического форума показало многополярность мира. Об этом заявил на торжественном открытии форума в четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах. Если долго смотреть на закат, то можно прогадать будущий восход. Петербург и Россия развиваются, строят свою экономику, осваивают новые технологии, строят современные предприятия", - сказал губернатор Петербурга.

Он сообщил, что в Петербурге к ПМЭФ в 2023 году приурочено открытие нового производства оборудования для телекоммуникаций, запуск конвейера автомобильного завода "Лада Санкт-Петербург", на трассе Петербург - Москва начались испытания беспилотных грузовых автомобилей "Камаз".

"У нас много интересных проектов для инвестиций. Мы всегда рады друзьям, всегда открыты для диалога и сотрудничества - справедливого, открытого и уважительного", - сказал Беглов.

По данным организаторов, в 2023 году на форум приехали представители бизнеса из 130 стран. В рамках ПМЭФ организовали бизнес-диалоги Россия - Китай, Россия - ОАЭ и Россия - Латинская Америка.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.