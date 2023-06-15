В НАО планируют создать завод по воспроизводству популяции дикой семги

ООО "Норд-груп", реализующее инвестпроект, намерено в течение полугода подать заявку на получение статуса резидента Арктической зоны России

ТАСС, 15 июня. Завод по воспроизводству популяции дикой семги планируют создать в Ненецком автономном округе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, в четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение между администрацией НАО, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО "Норд-груп".

"Проект по воспроизводству в НАО популяции дикой семги поддержан на федеральном уровне. На полях ПМЭФ-2023 подписано соглашение между администрацией Ненецкого автономного округа, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО "Норд-груп". Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - ключевой институт развития этих территорий - поддержала проект создания завода по воспроизводству маточного стада дикой семги в Ненецком АО", - сказали в пресс-службе.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон по созданию комплекса воспроизводства ценных пород рыб. При содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики "Норд-груп" намеревается в течение шести месяцев со дня подписания соглашения подать заявку на получение статуса резидента Арктической зоны России.

"Сегодня, наконец, мы заложили фундамент для того, чтобы в нашем округе появилось предприятие по воспроизводству анадромных видов рыб. За этим таким сложным названием стоит простое и понятное воспроизводство малька семги. Последние годы наши рыбаки отмечают, что у нас стало меньше ценных пород рыбы. Для нас очень важно сегодня запустить этот проект, чтобы спустя несколько лет в малых реках появилась семга", - сказал после подписания соглашения глава НАО Юрий Бездудный.

Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 500 млн рублей. Инвестору при поддержке предстоит выбрать наиболее подходящие реки округа с хорошим потенциалом для воспроизводства стада семги. "[В НАО] сложные погодные условия, задача сложная, но мы привыкли их решать. Так что я надеюсь, что через восемь-девять лет у вас уже будут достаточно обильные реки, наполненные семгой", - отметил учредитель "Норд-груп" Вадим Захаров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.