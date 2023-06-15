15 июня, 11:15,
обновлено 15 июня, 11:48

Путин отметил пользу от работы РФ и Алжира в ОПЕК+ по линии Форума стран-экспортеров газа

Переговоры Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
© Kremlin.ru

Президент России считает, что усилия двух стран способствуют стабильности на мировых энергетических рынках

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Усилия РФ и Алжира в многосторонних форматах в том числе способствуют стабильности на мировых энергетических рынках, отметил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

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"Российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций находится на хорошем уровне. Наши усилия по линии ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков", - сказал Путин.

Он отметил, что конструктивное взаимодействие продолжается и на других площадках, в частности, в ООН. "Надеюсь, что это взаимодействие будет только усиливаться", - добавил глава российского государства.

Отдельно он обратил внимание на продуктивное гуманитарное сотрудничество двух стран. "К вашему визиту было приурочено и открытие в центре Москвы сквера имени национального героя Алжира. Этот объект станет еще одним хорошим, ярким символом крепкой российско-алжирской дружбы", - заключил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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