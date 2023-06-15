Росимущество и "Россети" договорились сотрудничать в использовании цифровых сервисов

Соглашение касается использования электронного сервиса "Личный кабинет заявителя/арендатора" в отношении находящегося в федеральной собственности имущества, полномочия собственника по которому осуществляет агентство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по управлению имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко и генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о взаимодействии, которое позволит повысить эффективность управления объектами недвижимости, а также перевести в электронный вид сотрудничество сторон. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Соглашение касается использования электронного сервиса "Личный кабинет заявителя/арендатора" в отношении находящегося в федеральной собственности имущества, полномочия собственника по которому осуществляет агентство. Это часть государственной информационной системы "Федеральное имущество онлайн", запущенной в 2022 году на цифровой платформе "Гостех", уточняют "Россети".

В "Личном кабинете" пользователи могут подать заявления об аренде земельных участков, подписывать и направлять на регистрацию договоры аренды и купли-продажи, соглашения об установлении сервитутов. Также новый сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию о текущих начислениях по заключенным договорам, вести взаиморасчеты и реагировать на наиболее востребованные запросы арендаторов с обменом юридически значимыми сообщениями.

"Мы переводим взаимодействие с ПАО "Россети" в цифру и поднимаем его на новый качественный уровень. Повысится эффективность использования федерального имущества, сократятся сроки, а сама процедура станет максимально прозрачной", - приводятся в сообщении слова Яковенко.

"Росимущество - одно из первых ведомств, разместивших свою информационную систему на цифровой платформе "Гостех". Доступ к новым сервисам позволяет максимально быстро и эффективно решать вопросы по находящемуся в федеральной собственности имуществу, что очень важно для такой крупной инфраструктурной компании как ПАО "Россети", - подчеркивает глава холдинга Рюмин.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.