Минфин уже в 2023 году может начать использовать бенчмарк Urals от СПбМТСБ

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников считает, что решение об использовании этого бенчмарка уже принято

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский бенчмарк Urals на основе внебиржевых индексов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) может быть использован при подсчете размера налогообложения нефтяной отрасли уже в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Может и в этом году заработать. С точки зрения техники мы готовы полностью", - сказал он.

Рыбников считает, что решение об использовании этого бенчмарка уже принято. "Как я понимаю, они сейчас готовят проект поправок, где идет в том числе [корретировка] демпфера", - добавил Рыбников.

По его словам, не факт, что индекс начнет работать с 1 сентября, в отличие от демпфера. "Это зависит от скорости появления подзаконной нормативки", - отметил глава биржи. "Это займет несколько месяцев", - полагает он.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что законопроект, по которому российский бенчмарк Urals на основе внебиржевых индексов СПбМТСБ будет использован при подсчете размера налогообложения нефтяной отрасли, может быть внесен в Госдуму в начале июля.

По его словам, внебиржевые индексы СПбМТСБ могут быть использованы лишь как одна из котировок для расчета НДПИ, НДД и экспортной пошлины.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.