ТАСС и "РТК-Солар" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В частности, ТАСС и "РТК-Солар" выпустят на ресурсах агентства серию информационно-аналитических материалов как для экспертов в области IТ, так и широкой аудитории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня./ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и компания "Ростелеком-Солар" будут совместно работать над повышением осведомленности бизнеса о кибербезопасности. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов. Церемония состоялась на стенде ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У наших компаний - огромный опыт и багаж знаний. В 2022 году ТАСС столкнулся с очень серьезными атаками на цифровую инфраструктуру, и мы с этими вызовами справились, в том числе благодаря заранее принятым мерам. О кибербезопасности мы знаем не понаслышке и считаем крайне важным делиться с многомиллионной аудиторией ТАСС экспертными знаниями в этой сфере, давать практические рекомендации, объяснять, где угроза и основные риски. Известный западный политик очень метко сказал: "За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие - расплачиваться", - сказал Михайлов после подписания.

В частности, ТАСС и "РТК-Солар" выпустят на ресурсах агентства серию информационно-аналитических материалов как для экспертов в области IТ, так и широкой аудитории. Из материалов можно будет узнать, как выстраивать архитектуру кибербезопасности в компании и какие данные защищать, какие есть уровни угроз и что необходимо знать, чтобы подготовиться к тем или иным внешним вызовам.

Кроме того, "РТК-Солар" в рамках партнерства будет направлять ТАСС свои исследования в области кибербезопасности, а также предоставлять данные и делиться экспертизой в сфере информационных технологий для подготовки материалов.

"За последние два года мы получили грандиозный опыт противодействия высокопрофессиональным хакерским группировкам. И главный вывод, который должны для себя сделать российские компании: эра бумажной безопасности окончательно закончилась. Наступило время построения комплексной архитектуры кибербезопасности, создания действительно эффективной системы защиты, которая будет соответствовать актуальным вызовам в киберпространстве. Уверен, что наше сотрудничество с ТАСС в рамках просветительской деятельности позволит повысить грамотность бизнеса в области информационной безопасности и усилит защищенность российских компаний от киберугроз", - сказал Ляпунов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.