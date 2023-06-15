Газпромбанк представил собранную из российских компонентов систему обработки платежей

Новый технологический стек позволит провести импортозамещение критически важной системы в банковском секторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Газпромбанк разработал систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах. Свою разработку банк представил на Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент ТАСС.

Новый технологический стек позволит провести импортозамещение критически важной системы в банковском секторе - обработки платежей.

"Газпромбанк активно развивает программу импортозамещения ключевых банковских технологий. К 2025 году по результатам пилотов мы планируем перевести программные модули системы процессинга на микропроцессоры "Эльбрус", будем использовать операционную систему ALT Linux и СУБД "Синергия". Также мы перейдем на российские криптографические модули и банкоматы. Подобных проектов в России ещё не было реализовано, поэтому перед нами стоит важная миссия по разработке и тестированию новых решений, которые смогут обеспечить технологическую независимость", - сообщил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

В банке пояснили, что на данный момент обработка платежных транзакций (авторизации) в основном ведется на импортном оборудовании, импортных операционных системах и импортных системах управления базами данных. Разработанное Газпромбанком решение состоит полностью из российских компонентов: аппаратная платформа, системное ПО, прикладное ПО, криптографическое оборудование, банкомат российского производства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.