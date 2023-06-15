"Роснефть" опровергла поставки нефти в Пакистан с НПЗ Вадинар

В компании заявили, что "прочные партнерские отношения России и Индии вызывают раздражение американской администрации", что и стало причиной появления статьи в Energy Intelligence

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Информация о поставках нефти с индийского НПЗ Вадинар, доля в котором принадлежит "Роснефти", в Пакистан, опубликованная изданием Energy Intelligence 14 июня, является "клеветнической", сообщила "Роснефть".

"На сайте издания Energy Intelligence 14.06.2023 была опубликована статья "Пакистан покупает российскую нефть по запутанному маршруту", которая содержит провокационную информацию о якобы "полупереработке" на индийском НПЗ Вадинар российской нефти для дальнейшей поставки в Пакистан. Эта публикация является идеологической диверсией и направлена на подрыв энергетической безопасности Индии", - говорится в сообщении "Роснефти".

В компании отметили, что "прочные партнерские отношения России и Индии вызывают раздражение американской администрации, что и стало причиной появления данной статьи".

"Роснефть" не имеет никакого отношения к поставкам нефти в Пакистан. "Роснефть" выражает крайнее возмущение размещением подобного клеветнического материала, требует от издания удалить с сайта лживую информацию и опубликовать соответствующее опровержение. Компания предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации и намерена обратиться в суд для защиты деловой репутации", - отмечается в сообщении компании.

"Роснефть" владеет 49,13% в Nayara Energy, в состав которой входят НПЗ в городе Вадинар, глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и розничная сеть АЗС.