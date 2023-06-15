Цифровые сервисы Москвы оказались востребованными на мировом рынке

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что московскими цифровыми проектами интересуются в Китае, Индии и ОАЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Цифровые сервисы в управлении городом, которые активно с 2011 года развивают власти Москвы, оказались востребованными на мировом рынке. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"В целом, что интересует наших партнеров? Конечно же, сегодня, наверное, только ленивый не занимается проблематикой создания умных, безопасных городов, проблематикой цифровизации здравоохранения, образования. И если брать столицу России, то она, безусловно, сегодня лидер не только в Российской Федерации, но и в мире. <...> Сегодня продукт, который мы используем в ежедневной деятельности правительства Москвы, оказался еще и удивительно ликвидным, и экспортно востребованным", - сказал он на сессии "Двигаясь на Юг: эффективное развитие в новом мире" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Черемин добавил, что с 2011 года в Москве реализуются 12 ключевых взаимосвязанных государственных программ, что и позволило достигнуть высоких результатов в развитии города и получить интерес международных партнеров. В качестве примера столичных проектов, которыми интересуются за рубежом, в том числе в Китае, Индии, ОАЭ, он привел Центр организации дорожного движения, системы видеонаблюдения, распознавания лиц, оплату проезда в метро с помощью биометрических данных, систему управления медицинскими учреждениями, Московскую электронную школу и другие.

"Мы получаем ежегодно высочайшие международные рейтинги. Буквально недавно был опубликован очередной рейтинг ООН, который анализировал 100 крупнейших мегаполисов мира. Москва оказалась на шестом месте с точки зрения создания современной городской среды, с точки зрения цифровизации и своих всех экономических, жизненных процессов", - подчеркнул Черемин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.