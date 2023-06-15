Инвестпортал Подмосковья интегрируют с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт"

Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инвестиционный портал Московской области планируют интегрировать с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт", что позволит подмосковному бизнесу получать федеральные и региональные меры поддержки в одном месте, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соглашение о реализации проекта подписали в четверг губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Объединение информационных систем позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки через "одно окно", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа текущего года. Совместный проект интеграции будет действовать как для уже действующих экспортеров, так и для компаний, только планирующих осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

"У нас в Подмосковье объемы экспорта заметно возросли: только за прошедший год - с 11 до 13,6 млрд долларов. Больше тысячи компаний получили на уровне региона поддержку, чтобы их продукция была востребована на зарубежных рынках. В рамках ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, и теперь первыми в стране в режиме "пилота" интегрируем услуги нашего инвестпортала и "единого окна" РЭЦ. Теперь через наш портал подмосковные предприятия-экспортеры смогут подать заявку не только на региональные, но и на федеральные меры поддержки", - приводятся в тексте слова Воробьева.

В сообщении отмечается, что цифровая платформа "Мой экспорт" - это онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме "одного окна". Она запущена в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Оператором по ее созданию и развитию является Российский экспортный центр (РЭЦ).

"Мы хотим создать для экспортеров аналог "Госуслуг", чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации. Чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли. Хочу поблагодарить Московскую область за активность и совместную работу. Этот проект - только "пилот", лишь первый шаг. Уже к концу года к нам присоединятся другие регионы, и бизнес сможет на платформе "Мой экспорт" найти единый список услуг от своих регионов и органов, которые помогают компаниям решать любые экспортные задачи", - процитировали Никишину.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.