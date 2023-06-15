Суд вновь арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на сумму 80 млн рублей

Он осужден за организацию и подстрекательство к убийствам на 17 лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Суд в Красноярске вновь арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного ранее за организацию и подстрекательство к убийствам на 17 лет лишения свободы и являющегося фигурантом третьего уголовного дела. Общая сумма арестованного имущества составила 80 млн рублей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"На предварительном слушании по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова суд наложил арест на имущество подсудимого. В этой связи сегодня по ходатайству прокуратуры суд повторно наложил арест на имущество на сумму 80 млн рублей", - сообщили в ведомстве.