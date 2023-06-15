"Мираторг" экспортировал в 2022 году рекордные 160 тыс. тонн мяса

По словам главы компании, холдинг намерен наращивать объемы экспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Мираторг" экспортировал по итогам 2022 года рекордные 160 тыс. тонн мяса, прибыль компании от экспорта составила около $500 млн. Об этом в четверг рассказал Виктор Линник в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В прошлом году мы поставили рекорд, мы экспортировали 160 тыс. тонн мяса, практически на $500 млн. Это план для нас, но даже в это турбулентное время мы сумели это сделать", - сказал он.

Линник отметил, что 60 тыс. тонн мяса экспортировали в Китай и в страны Юго-Восточной Азии, 50 тыс. тонн в - страны СНГ, "остальное - понемногу в страны Европы и Персидского залива". Он подчеркнул, что объем экспорта за прошедший год увеличился на 220%, основной вклад в это внесли поставки в страны ЮВА и СНГ.

По словам главы "Мираторга", холдинг намерен наращивать объемы экспорта, так как "если мы останемся с этими объемами внутри России, то цена упадет низко, и нам сложно будет получить ту рентабельность, на которую мы рассчитываем".

Холдинг "Мираторг" является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах России. Первый фирменный магазин агропромышленного холдинга "Мираторг" открылся в 2010 году. Магазины розничной сети расположены в девяти регионах страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.