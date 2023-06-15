Липецкая область подписала на ПМЭФ соглашения об инвестициях более чем на 14 млрд рублей

В регионе планируют создать более 1,3 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Липецкой области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения об инвестициях более чем на 14 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Очень результативно начали сегодня работу на ПМЭФ-2023, к полудню у Липецкой области уже девять подписанных соглашений, больше 14 млрд инвестиций, свыше 1,3 тыс. рабочих мест", - отметил Артамонов.

Среди основных документов он назвал соглашение о создании в регионе производства посуды из опалового стекла. Ее будут выпускать на базе особой экономической зоны "Липецк". "11 быстрых электрозаправок для авто запустим при участии "Сберсервиса", закрепили договоренность соглашением", - добавил Артамонов. Еще три новых завода будут производить в области семена.

"ПМЭФ - это не только цифры в соглашениях, это возможность здесь и сейчас решить важные для региона вопросы, только за полдня удалось провести ряд встреч с представителями министерств, представить свои проекты, по которым мы рассчитываем на федеральную поддержку", - подчеркнул губернатор.