Регионы-шефы отремонтировали максимальное число объектов в ЛНР

Врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что восстановлены автомобильные и железные дороги, школы и детсады, решена проблема с обеспечением воды города Свердловска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Регионы-шефы уже отремонтировали максимальное число объектов в Луганской Народной Республике. Восстановлены автомобильные и железные дороги, школы и детсады, решена проблема с обеспечением воды города Свердловска, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В прошлом году было принято решение нашим президентом об оказании помощи, о привлечении регионов РФ к восстановлению, к развитию территорий республик Донбасса. Поэтому за прошедший период где-то с лета прошлого года по сегодняшний день выполнено максимально много, максимально большое количество работы", - сказал он, добавив, что имеет в виду восстановление дорог и участков железных дорог, расположенных не в направлении линии боевого соприкосновения.

Пасечник также отметил, что в ЛНР сейчас восстанавливают школы, детские сады, строят медицинские учреждения. По его словам, в республике "практически построен новый водовод Молодогвардейск-Свердловск", восстановление которого в 2021 году велось практически 280 дней, и "жители были практически без воды". "С вхождением в состав РФ <...> мы видим, как быстро и какое количество работы ведется в направлении восстановления и развития", - подчеркнул он.

Врио главы республики отметил, что Москва занимается восстановлением Луганска, в городе будет заново отстроена улица Советская. "Очень люди благодарны, конечно, за такую работу. <...> Все производится очень правильно, наработаны технологии, очень видно, что достаточно серьезный опыт восстановления у Москвы имеется, и не только у Москвы, у остальных регионов то же самое", - отметил он.

Также Пасечник подчеркнул, что жители республики чувствуют себя частью России. "Максимально быстро и эффективно пытаемся интегрироваться в правовое поле РФ", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.