Адыгея намерена консультировать коллег из Херсонской области по развитию региона

По словам главы республики Мурата Кумпилова, регион также продолжит заниматься восстановлением подшефной территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Адыгея будет оказывать консультационную помощь коллегам из Херсонской области в вопросах социально-экономического развития региона. Это подразумевает подписанный в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума меморандум.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова, стороны будут расширять связи между ведомствами, учреждениями и организациями, а также взаимовыгодную межрегиональную и межотраслевую кооперацию. В частности, создадут совместные рабочие группы из специалистов для обмена информацией, организации встреч, конференций, семинаров и симпозиумов.

По словам Кумпилова, республика и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку для восстановления и развития Херсонской области, уделяя особое внимание подшефному Геническому району. "В прошлом году была проделана большая работа по восстановлению Генического района, и в дальнейшем будем расширять сотрудничество, делать все возможное для выполнения задач, поставленных президентом России", - сказал Кумпилов, слова которого цитирует пресс-служба. Он заверил, что власти Адыгеи сделают "все необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание".