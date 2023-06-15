В Москве еще две компании примут участие в нацпроекте "Производительность труда"

Следующие 2,5 года компании будут самостоятельно тиражировать полученный на пилотном потоке опыт на все остальные бизнес-процессы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы подписали соглашения с компаниями "Газпромтранс" и "Газпром автоматизация" об участии в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме правительство Москвы заключило соглашения с ООО "Газпромтранс" и ПАО "Газпром автоматизация" об участии компаний в национальном проекте "Производительность труда".

"Национальный проект реализуется на предприятиях в течение трех лет, из которых первые шесть месяцев - работа экспертов Регионального центра компетенций Москвы на пилотном потоке. За это время эксперты помогут компаниям выявить и проанализировать потери, провести оптимизацию производственных процессов. Сотрудников и руководителей обучат инструментам бережливого производства, внедрение которых позволит избежать потерь и сделать бизнес максимально эффективным и прибыльным. Следующие 2,5 года компании будут самостоятельно тиражировать полученный на пилотном потоке опыт на все остальные бизнес-процессы", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Как уточнили в пресс-службе, ООО "Газпромтранс" - стопроцентное дочернее общество ПАО "Газпром", объединяющее железнодорожные активы в единый технологический комплекс и организующее единую систему вывоза товарной продукции предприятий группы "Газпром" и нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом.

ПАО "Газпром автоматизация" выполняет полный цикл работ по производству автоматизированных систем управления, оборудования и IT-решений для топливно-энергетического комплекса: от научно-исследовательского этапа, проектирования, изготовления до пусконаладочных работ и последующего сервисного обслуживания на объекте.

"В рамках своих стратегических целей "Газпромтранс" активно внедряет концепцию бережливого производства во все технологические и бизнес-процессы. Сотрудничество с Региональным центром компетенций Москвы позволит повысить уровень развития LEAN-системы "Газпромтранс". Мы планируем активно перенимать опыт экспертов РЦК Москвы и многих компаний, уже успешно реализовавших принципы эффективного управления производственными процессами", - подчеркнул генеральный директор ООО "Газпромтранс" Максим Мироненко.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.