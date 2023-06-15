Индия сообщила, что выступает за тесное сотрудничество с РФ в альтернативной энергетике

По словам помощника замминистра иностранных дел страны Абхая Такура, это необходимо для достижения цели нулевых выбросов СО2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Индия выступает за тесное сотрудничество с Россией в области альтернативной энергетики, чтобы достичь цели нулевых выбросов углекислого газа. Об этом заявил в четверг помощник замминистра иностранных дел Индии, су-шерпа Индии в G20 Абхай Такур, выступая на сессии "Двигаясь на юг: эффективное развитие в новом мире" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы должны развивать подходы к нулевым выбросам CO2, меньше использовать углеводороды, тем более когда у нас нет собственных ресурсов ископаемого топлива. Как нам развивать свою экономику и одновременно добиваться своих целей по уменьшению выбросов углекислого газа? В этом случае нужно говорить об эффективном использовании энергии, о ее сохранении, о разработке новых видов топлива для получения энергии", - сказал он.

"В этой области технологического сотрудничества мы можем очень тесно работать с Россией. Цель по сокращению выбросов СО2 очень важна для Индии, это один из приоритетов для нас", - подчеркнул Такур.

Индийские власти ранее объявили о долгосрочной стратегии по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2070 году. Одним из важных этапов этого плана является сокращение общего объема выбросов CO2 к 2030 году на 1 млрд метрических тонн. Кроме того, Нью-Дели рассчитывает снизить углеродоемкость своей экономики (соотношение объемов выбросов СO2 и количества энергии, потребленной за год) по крайней мере на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.