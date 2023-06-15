Более 7 млрд рублей вложат в развитие территории в Новой Москве

Там появится более 7 тыс. кв. м общественно-деловой застройки, включая объект образования на 250 мест, а также около 64 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Город впервые заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории, расположенной в ТиНАО, инвестиции в проект составят боле 7 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Подписание документа состоялось на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Мы заключили первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО. Участок площадью 11,65 га расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта - в 33 млн рублей. В течение пяти лет инвестору предстоит построить 71 тыс. кв. м недвижимости. Благодаря проекту город получит более 70 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на месте неиспользуемой территории в ТиНАО появится более 7 тыс. кв. м общественно-деловой застройки, включая объект образования на 250 мест, а также около 64 тыс. кв. м жилья. Сам участок благоустроят. Все здания будут построены с применением инновационной технологии возведения и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей с высокой степенью готовности.

"Средняя скорость возведения таких домов составит 450-600 кв. м в день. Таким образом, четырехэтажный дом можно смонтировать всего за четыре дня. Основным преимуществом этой технологии является высокая скорость и качество выполняемых работ", - прокомментировал директор ООО "Комбинат Инновационных Технологий - Монарх" Дмитрий Мочалин.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов. Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году.