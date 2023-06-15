Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения сухогруза Seamark

Он составил 746 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный акватории Черного моря в результате крушения сухогруза Seamark, затонувшего в районе Кабардинки в Краснодарском крае, оценен в 746 млн рублей. Об этом в четверг сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Что касается привлечения к ответственности, <…> расчет ущерба сделан. Если я правильно помню, 746 млн рублей мы рассчитали", - сказала она в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Радионовой, на данный момент Росприроднадзор ведет переговоры с министерством транспорта об оказании содействия по взысканию суммы ущерба с компании-судовладельца.

Сухогруз Seamark потерпел крушение у берегов Кабардинки 21 февраля. По данным Росморречфлота, судно 1981 года постройки, оператором является ООО "Криос шиппинг". Сухогруз переломился в условиях трехбалльного шторма и затонул. В момент происшествия он находился на якорной стоянке. На борту находились 11 членов экипажа, все - граждане РФ. Были спасены 10 человек, 1 погиб.