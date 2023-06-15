Иркутская область и Якутия будут совместно работать для недопущения аварий на Лене

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что после недавнего столкновения двух танкеров на реке было возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Иркутская область и Якутия будут вместе работать для минимизации ущерба экологии и обеспечения безопасности жителей после столкновения двух танкеров на реке Лене, а также недопущения повторения аварий. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Якутии Айсен Николаев заявили в четверг журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Будем вместе работать над расследованием, и, самое главное, как Игорь Иванович [Кобзев] сказал, чтобы здоровью людей, экологии реки и ущерб был абсолютно минимизирован, и вообще по-хорошему даже не допущен. И в этой части наши органы будут вместе работать для того, чтобы причину этой всей аварии выяснить, виновных наказать и не допустить, чтобы такое когда-либо повторялось на нашей реке Лене", - отметил Николаев.

Кобзев напомнил, что после инцидента было возбуждено уголовное дело. "Мы проговорили все вопросы и будем формировать ту повестку, которая связана с безопасностью проживания наших жителей и экологической безопасностью в первую очередь, конечно", - подчеркнул он.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров", принадлежащего якутской компании "ЛОРП", и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.

Как сообщили ранее в четверг, в Иркутской области специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в реке Лене. Как уточнили в Минэкологии Якутии, по состоянию на 13:30 (07:30 мск) нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды реки Лена не превышены.