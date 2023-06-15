Первый энергоблок Смоленской АЭС вывели в плановый ремонт

Впервые будут проведены работы по восстановлению ресурсных характеристик

ТАСС, 15 июня. На энергоблоке № 1 Смоленской АЭС начался плановый ремонт. Впервые будут проведены работы по восстановлению ресурсных характеристик, сообщили в четверг в Telegram-канале концерна "Росэнергоатом".

"15 июня 2023 года энергоблок № 1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. Здесь впервые будут выполнены масштабные работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора параллельно с массовой заменой технологических каналов", - говорится в сообщении.

Директор станции Павел Лубенский отметил, что подготовка к практическому освоению технологию, которая позволит управлять ресурсными характеристиками активной зоны реактора, шла долго.

"Задача ответственная и с точки зрения принципиальной новизны для нас, и с точки зрения необходимости решить ее качественно в сжатые сроки с безусловным соблюдением требований безопасности. Это крайне важно для поддержания надежной работоспособности энергоблока и генерации электроэнергии для страны в заданном объеме, цель 2023 года - не менее 21,13 млрд кВт·ч", - приводят в сообщении слова Лубенского.

Целевой уровень продолжительности ремонта - 135 суток, амбициозный - 125 суток. Почти 500 человек будет задействовано в работах по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. В основном это сотрудники цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС и подрядной организации - АО "Атомэнергоремонт", а также специалисты ООО "Пролог" - российского разработчика уникального оборудования для решения нестандартных задач на предприятиях атомной промышленности. Для Смоленской АЭС компания также изготовила всю необходимую оснастку, механизмы, устройства, включая робототехнику.