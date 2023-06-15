Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти на юридические договоренности с Росатомом

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что независимая позиция стран по развитию собственных энергомощностей позволит Росатому сохранить глобальное лидерство и увеличить количество международных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня /ТАСС/. Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выйти в 2023 году на юридические договоренности с Росатомом по атомным мощностям, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию мировой энергетики.

"Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами по созданию атомных мощностей", - сказал он, отметив, что независимая позиция разных стран по развитию собственных энергомощностей позволит Росатому сохранить глобальное лидерство и увеличить количество международных проектов.

Лихачев пояснил, что в технологических заделах Росатома сконцентрированы десятилетние наработки советских и российских ученых, и сила Росатома в том, что удалось сохранить управленческий контур атомной отрасли и накопленные за десятилетия знания. По его словам, сохранение мирового лидерства Росатома зависит в том числе от развития научно-технологической мысли в отрасли.

Глава Росатома отметил, что с учетом событий последних лет "давление возросло и перешло в запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам решения менее технологически эффективные и кратно дорогие".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.