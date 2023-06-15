Слуцкий сообщил, что торговое сотрудничество России и ОАЭ развивается

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, товарооборот растет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Торговое сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) демонстрирует поступательное развитие несмотря на внешние факторы, товарооборот между странами ставит рекорды. Об этом в четверг в ходе бизнес-диалога Россия - ОАЭ в рамках ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российско-эмиратское торговое сотрудничество последние годы демонстрирует поступательное развитие", - сказал Слуцкий, указав, что никакие факторы, включая пандемию, "не могут повлиять на конкретные цифры и показатели, которые неизменно растут".

Второй день ПМЭФ начался с танцев и песен от делегации из ОАЭ © Андрей Карташов/ ТАСС

Слуцкий отметил, что президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян находятся в постоянном личном контакте. "Уверен, что их прямой диалог и непосредственное кураторство торгово-экономического взаимодействия даст ощутимый его рост в самое ближайшее время", - добавил депутат.

"Торговый оборот между Россией и ОАЭ ежегодно растет, более того, ставит рекорды. По итогам 2022 года торговый оборот между нашими странами увеличился почти на 68% и составил порядка 9 млрд долларов", - отметил Слуцкий.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.