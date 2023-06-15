СМИ: США и Болгария договорились об инженерных работах по реактору для АЭС "Козлодуй"

По информации газеты "24 часа", речь идет о строительстве нового реактора по технологии АP-1000

СОФИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Компания Westinghouse подписала договор с АЭС "Козлодуй" о предварительных инженерных работах по строительству нового реактора по технологии АP-1000. Об этом в четверг сообщила газета "24 часа" со ссылкой на компанию.

Уточняется, что уже в июне специалисты начнут изучение возможностей по интеграции болгарской индустрии в проект строительства новой ядерной мощности и использование в максимальной степени существующей на площадке АЭС "Козлодуй" инфраструктуры.

В январе парламент Болгарии большинством голосов принял решение о необходимости строительства на территории АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР-1000. Решение депутатов обязывает болгарское правительство провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новой ядерной мощности по технологии АР-1000 (американского двухконтурного ядерного реактора поколения III+, разработанного компанией Westinghouse).