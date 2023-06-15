15 июня, 13:04
ПМЭФ

"Автодор" планирует получить более 15 тысяч российских транспондеров

Госкомпания планирует начать получать российские транспондеры в течение пары недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Автодор" планирует начать получать российские транспондеры в течение пары недель, первая партия составит 16 тысяч штук. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Как раз год назад на Петербургском экономическом форуме мы с коллегами из "Алмаз-Антея" договорились о сотрудничестве и заключили контракт на производство 70 тысяч транспондеров. В течение пары недель мы должны получить первые 16 тысяч транспортеров", - сказал он.

В феврале в "Автодоре" отмечали, что стоимость транспондеров российского производства составит от 3 тыс. до 6 тыс. руб. При этом текущих запасов хватит для удовлетворения спроса как минимум в 2023 году. 

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