"Автодор" планирует получить более 15 тысяч российских транспондеров

Госкомпания планирует начать получать российские транспондеры в течение пары недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Автодор" планирует начать получать российские транспондеры в течение пары недель, первая партия составит 16 тысяч штук. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Как раз год назад на Петербургском экономическом форуме мы с коллегами из "Алмаз-Антея" договорились о сотрудничестве и заключили контракт на производство 70 тысяч транспондеров. В течение пары недель мы должны получить первые 16 тысяч транспортеров", - сказал он.

В феврале в "Автодоре" отмечали, что стоимость транспондеров российского производства составит от 3 тыс. до 6 тыс. руб. При этом текущих запасов хватит для удовлетворения спроса как минимум в 2023 году.