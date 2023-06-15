Абрамченко сообщила, что Россия не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника

Как отметила вице-премьер РФ, продовольственной дефляции в стране удалось достичь благодаря предпринимаемым государством мерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Отменять пошлину на экспорт подсолнечника после 31 августа не планируется. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.

"Да, это непопулярные решения - квотировать экспорт и устанавливать пошлины. Но это работает на ценах внутри страны. Поэтому мы не отменяем пошлины. Мы только донастраиваем этот инструмент в диалоге с бизнесом", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности отмены пошлины на экспорт подсолнечника после 31 августа.

Вице-премьер отметила, что в некоторых странах продовольственная инфляция превышала 60%, а в России в апреле была зафиксирована продовольственная дефляция. По ее словам, этого удалось достичь благодаря предпринимаемым государством мерам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.