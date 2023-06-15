Трассу М-12 технически оборудуют для движения по ней беспилотников

На участке дороги М-7, которая станет частью трассы М-12, могут "потребоваться дооснащения" для адаптации под беспилотный транспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Строящаяся трасса М-12 Москва - Казань будет адаптирована для движения по ней беспилотного транспорта. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"В прошлом году мы ввели 107 км М-12, отрезки в Московской и Владимирской областях. В сентябре этого года откроем движение по М-12 до нижегородского Арзамаса, в декабре - до Казани, это 811 км. Дорога будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением, которая, как и на М-11, позволит подключить к ней беспилотный транспорт", - отметил Петушенко.

Однако на участке дороги М-7, которая станет частью трассы М-12, могут "потребоваться дооснащения" для адаптации под беспилотный транспорт, добавил он.

Ранее в среду на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва открылось движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. В проекте "Беспилотные логистические коридоры" примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11. На текущий момент беспилотные грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.