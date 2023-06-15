Nikkei: японские компании получили дивиденды в юанях за участие в проектах России

По данным газеты, с января-марта 2023 года расчеты стали осуществляться при посредничестве Газпромбанка в юанях, направляемых на счет в одном из банков Японии

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Японские компании получили от властей России дивиденды в юанях за участие в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По ее данным, компании Японии, включая Mitsui и Mitsubishi, получали ранее выплаты в долларах, которые поступали на счет в сингапурском банке. Однако затем этот способ перевода средств стал затруднителен из-за принятия антироссийских санкций властями стран Европы и США. В связи с этим с января-марта 2023 года расчеты стали осуществляться при посредничестве Газпромбанка в юанях, направляемых на счет в одном из крупных банков Японии. Подобным образом японские компании получили сумму, сопоставимую с 10 млрд иен (порядка $70 млн), отмечает газета.

Россия ранее приняла решение о переводе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию. Иностранным участникам было предложено в течение месяца предоставить Москве уведомления о согласии принять в собственность доли в новых компаниях-операторах в соответствии с их прежней схемой распределения. Японские компании решили сохранить участие в обоих проектах, Москва сохранение долей одобрила.

На проект "Сахалин-2" приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа. Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Правительство Японии неоднократно заявляло, что крайне заинтересовано в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". С согласия США и Евросоюза они временно выведены из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.