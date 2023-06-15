Собянин: подземный тоннель длиной около 20 км построят при необходимости для МЦД-5

Мэр столицы отметил, что первыми четырьмя диаметрами после запуска в этом году МЦД-3 и МЦД-4 суммарно будут пользоваться около 1,5 млн пассажиров каждый день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Тоннель длиной порядка 20 км могут построить под столицей для МЦД-5, если это будет необходимо. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"70 км [для] БКЛ (Большой кольцевой линии московского метро - прим. ТАСС) мы в центральной части города прорыли. Нужно 20 км [для МЦД-5] - пророем и 20, если это понадобится, <…> это сделаем", - сказал Собянин, беседуя с ведущей телеканала НТВ Ирадой Зейналовой на полях ПМЭФ-2023.

По его словам, Московские центральные диаметры представляют собой "наземное метро", которое быстрее и комфортнее столичной подземки. "Ты ездишь на свежем воздухе, [используешь] прекрасные станции, в которые превратились вокзалы, прекрасные электрички, которые ничем не уступают вагонам метро. Единая тарифная система, бесплатные пересадки на станциях метро. <…> Каждый МЦД - это крупневший европейский проект транспортный", - добавил мэр.

Собянин отметил, что первыми четырьмя диаметрами после запуска в этом году МЦД-3 и МЦД-4 суммарно будут пользоваться около 1,5 млн пассажиров каждый день.

Проект МЦД

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Как сообщал мэр, линия между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого МЦД-5 может пройти через центр столицы под землей. Отвечая на вопрос ТАСС, заммэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями Московской железной дороги (МЖД) в составе пятого Московского центрального диаметра.

Также Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.