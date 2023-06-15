15 июня, 13:10

Президенты России и Алжира подписали декларацию об углубленном сотрудничестве стран

© ТАСС/ Ruptly

Встреча Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна проходит в Кремле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун по окончании переговоров в Кремле подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран. Лидеры вместе с членами делегаций вышли к журналистам, ожидавшим окончание переговоров в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что подписание декларации "ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень". Глава кабмина РФ подчеркивал, что правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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