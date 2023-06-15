В МЭР отметили восстановление в структуре инвестиций доли машин и оборудования

Как заявил глава ведомства Максим Решетников, виден "опережающий рост инвестиций в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России отмечает восстановление в структуре инвестиций доли машин и оборудования. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Максим Решетников в ходе сессии на ПМЭФ-2023.

"Очень важно, что по последним кварталам мы видим восстановление в структуре инвестиций доли машин и оборудования. Это значит то, что те ограничения и те вызовы, с которыми столкнулись по закрытию западного оборудования, по необходимости перепроектирования оборудования, по нахождению новых каналов поставок, они во многом преодолеваются. Изменилась структура инвестиций. Мы видим опережающий рост инвестиций в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос, это инфраструктурное строительство, широкий спектр обрабатывающих производств. И, конечно, туризм как некая наша точка роста", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в прошедшем году и в первом квартале текущего инвестиции во многом были поддержаны бюджетом, но "упор мы в конечном итоге должны делать на частный сектор, частные инвестиции".

"При этом государство от своей активной роли не отходит, мы будем донастраивать инструменты поддержки, будем... активно делить риски с инвесторами при поддержке проектов. В экономике есть ресурс для необходимых инвестиций. Сейчас только на банковских счетах и на текущих, и на депозитах компаний-юрлиц размещено более 70 трлн рублей, это говорит о том, что национальная экономика обладает необходимыми ресурсами для структурной трансформации, для активных инвестиций", - сказал Решетников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.