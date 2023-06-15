Цыбульский: потребность в ремонте арктического флота вдвое превышает возможности в СЗФО

Губернатор Архангельской области отметил, что в общей сложности инвестиционные программы по обновлению мощностей судоремонта в регионе оцениваются примерно в 50 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Потребность в ремонте флота, работающего в Арктике, в два раза превысила возможности судоремонтных предприятий всего Северо-Западного федерального округа. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"У нас на сегодняшний день потребность в судоремонтных услугах для арктического флота - это порядка 600 судов - в два раза превышает имеющиеся мощности судоремонтных предприятий всего Северо-Западного федерального округа", - сказал Цыбульский, добавив, что, если учесть весь флот, который пользуется услугами судоремонта в регионе, то потребность в них в три раза превышает предложение.

Губернатор отметил, что в общей сложности инвестиционные программы по обновлению мощностей судоремонта в Архангельской области оцениваются примерно в 50 млрд рублей. "Это и новые док-станции, и новые плавучие доки, и наливная док-станция такая хорошая, трансформация и строительство новых цехов. При этом понятно, что <...> в основном на сегодня будут обслуживаться военные суда. И надо этому отдавать отчет", - уточнил он. Даже с учетом модернизации производств и введения новых мощностей судоремонта спрос на эту услугу "будет в полтора раза превышать предложение", отметил губернатор. Уже сейчас суда записываются на плановый ремонт в Архангельской области на 2025 год. "Это понятно, мы не говорим про экстренный и необходимый ремонт, который может возникать при каких-то изменениях условий эксплуатации", - сказал Цыбульский.

В части гражданского судоремонта нужно принимать дополнительные меры для его развития, считает он. Одной из таких мер, по его словам, мер может стать "обнуление НДС" для предприятий судоремонтной отрасли. Инициативу "обнуления" НДС для предприятий судоремонта также поддержал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие в работе ПМЭФ.

По словам губернатора Архангельской области, в Арктике на сегодняшний день эксплуатируется порядка 600 морских судов и судов смешанного плавания. Порядка 30% - это рыболовный флот, 20% сухогрузов и 10% наливных судов, порядка 16% - ледокольный и буксирный флот, обеспечивающий проводку судов, 5% - исследовательский флот и более 20% - суда снабжения, обеспечения и баржи. Средний возраст судов - 27-28 лет. Арктический флот эксплуатируется в более агрессивных условиях, что влияет на срок их службы. С учетом задач по развитию Северного морского пути к 2035 году интенсивность использования и износа этого флота возрастет в разы, отметил он.