Мишустин считает необходимой дальнейшую оптимизацию в системе медицины катастроф

Премьер-министр РФ отметил, что в этом направлении "есть над чем поработать, начиная от специального оборудования и заканчивая логистикой"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым проводить дальнейшую оптимизацию в системе медицины катастроф.

"Тут очень много элементов, тут нужна оптимизация всех процедур. Мы сейчас, понимая медицину катастроф, понимаем, что здесь есть над чем поработать, начиная от специального оборудования и заканчивая логистикой", - сказал председатель правительства. В четверг он побывал в Федеральном центре медицины и катастроф Минздрава РФ и познакомился с особенностями организации работы центра и его сотрудников. Глава кабинета министров подчеркнул, что особое внимание следует уделять логистике, потому что "логистика решает все". "Доехать, успеть развернуться - секунды, минуты решают все", - пояснил он. Вице-премьер Татьяна Голикова, сопровождавшая премьер-министра, уточнила, что теперь "развернулась санавиация в полном объеме в субъектах РФ и доставка пациентов стала намного быстрее". Она отметила, что для отдаленных, северных территорий, для Дальнего Востока это имеет принципиальное значение.

Особое внимание Мишустин уделил подготовке медиков, которая ведется в центре и для которой используются специальные тренажеры. "Тренажеры шикарные, отличные, они мирового класса и очень востребованы", - подчеркнул глава кабинета министров, отметив, что все эти тренажеры российского производства. Сопровождавший Мишустина министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что эти российские тренажеры востребованы и за рубежом.

Координация сил и средств в чрезвычайных ситуациях

Федеральный центр медицины катастроф был открыт год назад. Его сотрудники обеспечивают координацию сил и средств в более чем 2,5 тыс. чрезвычайных ситуациях в год, непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи пострадавшим, вместе с другими медцентрами организуют более 170 тыс. телемедицинских консультаций. Как пояснил Мурашко, центр "специально расположен возле МКАД, потому что здесь большое количество автотранспорта, входит центр санитарной авиации - 12 круглосуточно дежурящих машин". "В целом по стране в прошлом году 16 тыс. вылетов санавиации", - добавил он. Министр здравоохранения сообщил, что в полевом госпитале за пять месяцев нынешнего года была оказана медицинская помощь более 80 тыс. человек. "Это огромная цифра, в среднем больница оказывает помощь 11 тыс. пациентам в год", - считает глава ведомства. Голикова добавила, что примерно половина пациентов этого госпиталя - пациенты после ЧС в Сирии и Турции. "Медики работают в Белгороде, в Ростове, Мариуполе, Луганске, Донецке, во всех местах, где необходима помощь", - заверил Мурашко.

Премьер осмотрел мобильный полевой медицинский комплекс, пообщался в нем с дежурным по видеосвязи, с фельдшерами, работающими в ФЦМК, обсудил производство необходимой для работы медиков продукции и необходимость загрузки для этого производства промышленных мощностей.

Кроме того, Мишустин посетил кабинет телемедицинских консультации и консультаций с Минздравом и класс симуляционной подготовки.

Премьер отметил большое количество отечественной медицинской аппаратуры в комплексах и кабинетах. "Каждый из элементов технологического, экономического и финансового и суверенитета складывается из наших технологий, в том числе из простых вещей и программ. <…> Абсолютно уверен, что у нас все возможно произвести", - сказал Мишустин.

В беседе с журналистами вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что центр "стал основой для нового взгляда на оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях". По ее словам, прообразом нового центра стала санитарная авиация. "Сегодня Федеральный центр медицины катастроф координирует и осуществляет методическое руководство всей системой медицины катастроф по всей стране", - подчеркнула она. Вице-премьер считает, что такой подход "дал возможность организовать своевременную, быструю и эффективную помощь в чрезвычайных ситуациях". Для примера она привела работы центра медицины катастроф в новых регионах РФ, где с 1 января 2023 года работает группировка в 650 человек, 77 тыс. пациентов оказана медицинская помощь, проведена 21 тыс. операционных вмешательств. "Благодаря системной работе, мы сегодня имеем достаточно хорошие результаты [по оказанию медицинской помощи] при чрезвычайных ситуациях", - указала Голикова.

В новость внесена правка (17:29 мск) - передается повторно в связи с уточнением термина по тексту, верно - медицина катастроф.