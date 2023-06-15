На участие в аукционе по продаже банка "Точка" подали семь заявок

Как указал председатель правления "Траста" Александр Соколов, среди интересантов есть представители как финансового, так и нефинансового сектора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" получил уже семь заявок на участие в аукционе по продаже банка "Точка", сообщил председатель правления "Траста" Александр Соколов в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

"У нас на сегодня семь заявок. Продление срока аукциона связано с тем, что не все из потенциальных инвесторов успели получить необходимые разрешения. Поскольку мы заинтересованы в максимальном количестве участников, мы продлили срок аукциона", - сказал он.

Как указал председатель правления "Траста", среди интересантов есть представители как финансового, так и нефинансового сектора. "Доминанта - конечно, либо финансовые структуры, либо ассоциированные с банковскими группами финансовые структуры", - уточнил он.

Ранее Соколов сообщал, что не исключает продажу банка "Точка" уже в 2023 году. Он также говорил, что миноритарный акционер "Точки" - авиакомпания S7, которой принадлежит 9,9% банка, имеет приоритетное права выкупа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.