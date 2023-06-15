В России будут развивать кредитование под залог интеллектуальных прав

Роспатент, Минэкономразвития, Банк России и правительство Москвы подписали соответствующее соглашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В России планируется создать механизм кредитования под залог интеллектуальных прав. Соответствующее соглашение подписано в четверг Роспатентом, Минэкономразвития, Банком России и правительством Москвы на площадке ПМЭФ-2023.

Оно предполагает, что компании смогут получить до 50 млн рублей кредитных средств под залог интеллектуальных прав.

"Важно повышать ценность интеллектуальной собственности как экономического актива в понимании и предпринимателей, и банков. Пилотный проект нацелен на отработку механизма кредитования технологических компаний под обеспечение в виде интеллектуальных прав, включая вопросы оценки стоимости такого залога и его последующей реализации, проведения технологической экспертизы. Для компаний привлечение финансирования под залог патентов позволит расширить производство, перейти от прототипа к серийному выпуску продукции", - пояснил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и основная задача - отработать инструменты реализации такого актива. "Уверены, что отработка механики и проблемных точек позволит масштабировать проект на другие регионы", - сказал Колесников.

До 95% от суммы кредита своей гарантией покроет Фонд содействия кредитованию города Москвы. Пока финансирование возможно для столичных резидентов, отобранных в рамках пилотной программы. В дальнейшем модель кредитования планируется масштабировать на другие регионы России.

В Роспатенте пояснили, что инициатива направлена на увеличение объема инвестиций в наукоемкие технологии, повышение эффективности работы бизнеса с интеллектуальной собственностью, стимулирование патентной активности. С момента начала программы в Москве подано более 50 заявок на получение такого кредита, из них 35 заявок прошли первый этап отбора.