На ПМЭФ определили первые шесть регионов для развития беспилотной авиации

Выбранные территории, в частности, будут участвовать в разработке и реализации образовательных программ для подготовки квалифицированных операторов дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Шесть регионов, из них два - в Арктической зоне России, стали пилотными для развития беспилотной авиации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа. Соответствующее соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме между Государственной транспортной лизинговой компанией, администрациями НАО и Томской области, правительствами Хабаровского края, Калужской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия).

В рамках заключенных соглашений стороны будут содействовать интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство страны, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы, участвовать в разработке и реализации образовательных программ для подготовки квалифицированных операторов дронов, а также проанализируют возможные области применения беспилотников в регионах. "Мы готовы предложить регионам широкий спектр услуг от непосредственно поставки беспилотников в лизинг до определения наиболее коммерчески эффективных сценариев применения беспилотных авиационных систем и содействия в установке экспериментально-правовых режимов", - приводит пресс-служба слова генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха.

Глава НАО Юрий Бездудный отметил, что внедрение беспилотников поможет решить вопрос грузовых авиаперевозок в округе. "Мы стремимся к тому, чтобы НАО стал лидером в этом направлении. Наши условия идеально подходят для испытаний беспилотной техники и ее использования. Особенно важно, что у нас появилась возможность оперативно доставлять в отдаленные населенные пункты медикаменты", - приводит пресс-служба слова Бездудного.

Тестовый полет

Тестовый полет беспилотника в НАО прошел по маршруту Нарьян-Мар - Андег - Нарьян-Мар, он был выполнен на беспилотнике грузоподъемностью 5 кг. Аппарат развивает скорость до 110 км/ч. Время в пути по маршруту составило 40 минут. Дрон доставил медикаменты для фельдшерско-акушерского пункта. По прямой расстояние между Нарьян-Маром и Андегом - около 25 км.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, в НАО действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. В соответствии с постановлением губернатора исключение вводится в том числе для испытаний перспективных образцов беспилотных воздушных судов по согласованию с отделом в Ненецком автономном округе Регионального управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу или на основании решения оперативного штаба НАО.

В рамках соглашения с ГТЛК стороны будут расширять возможности авиатехники нового поколения. В будущем планируется использовать БПЛА при выполнении работ по перевозке грузов и людей, тушении пожаров. Для разработки и реализации совместных программ в регионе может быть создан центр обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов БПЛА межрегионального и федерального уровней.

Кроме того, документ предполагает совместное участие в проведении работ по отбору, оценке, разработке и внедрению новейших технологий в производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, оборудования наземной инфраструктуры.