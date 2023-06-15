Эксперт заявил, что рост цены на газ в Европе связан с увеличением импорта СПГ в Китае

Специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований Демостенес Флорос прогнозирует рост цен осенью, тогда как в летний период многое будет зависеть от интенсивности природных явлений, которые необходимы для производства энергии из альтернативных источников

РИМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рост цены на газ, который с начала дня составляет более 25%, связан с медленными темпами профилактических работ по поддержанию инфраструктуры в Норвегии и Франции и увеличением импорта СПГ в Китае. Такое пояснение сделал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований (CER - Centro Europa Ricerche) Демостенес Флорос.

"Две причины [роста цен] - медленные темпы работ по поддержанию инфраструктуры в Норвегии и Франции и постоянное увеличение импорта СПГ в Китае", - пояснил эксперт.

Он прогнозирует рост цен осенью, тогда как в летний период многое будет зависеть от интенсивности природных явлений, которые необходимы для производства энергии из альтернативных источников. "Многое будет зависеть от интенсивности ветра и объемов использования ветрогенераторов", - добавил эксперт.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжила рост в четверг и превысила $550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 25%. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $552 за 1 тыс. куб. м, или €49,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Цены на газ в ходе сегодняшних торгов превысили $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2023 года.