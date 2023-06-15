15 июня, 14:11
ПМЭФ

Мантуров заявил, что компании из России заинтересованы в создании производств в ОАЭ

По словам главы Минпромторга России, индустриальная кооперация между странами является фундаментом для последующего наращивания и увеличения торгового оборота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские компании демонстрируют заинтересованность в создании производственных мощностей на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров во время бизнес-диалога "Россия - ОАЭ" в рамках ПМЭФ.

Читайте также
Что известно о Петербургском международном экономическом форуме

"Наши компании демонстрируют большую заинтересованность в создании своих производственных площадок не только для поставки на рынок ОАЭ своей продукции, но и имея в виду создание хаба для поставки своей продукции в страны GCC [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива]. И мы именно так рассматриваем инвестиции наших российских промкомпаний, которые создают мощности. А под это созданы условия со стороны наших эмиратских партнеров", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что индустриальная кооперация между странами является фундаментом для последующего наращивания и увеличения торгового оборота между Россией и ОАЭ.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга заявлял, что товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация