Мантуров заявил, что компании из России заинтересованы в создании производств в ОАЭ

По словам главы Минпромторга России, индустриальная кооперация между странами является фундаментом для последующего наращивания и увеличения торгового оборота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские компании демонстрируют заинтересованность в создании производственных мощностей на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров во время бизнес-диалога "Россия - ОАЭ" в рамках ПМЭФ.

"Наши компании демонстрируют большую заинтересованность в создании своих производственных площадок не только для поставки на рынок ОАЭ своей продукции, но и имея в виду создание хаба для поставки своей продукции в страны GCC [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива]. И мы именно так рассматриваем инвестиции наших российских промкомпаний, которые создают мощности. А под это созданы условия со стороны наших эмиратских партнеров", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что индустриальная кооперация между странами является фундаментом для последующего наращивания и увеличения торгового оборота между Россией и ОАЭ.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга заявлял, что товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд.