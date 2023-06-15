В РСПП заявили, что налог на сверхприбыль стал компромиссом между бизнесом и государством

Президент союза Александр Шохин отметил, что предлагал использовать "формулу штрафов ГИБДД: если платишь сразу, то скидка 50%"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Нынешний вариант налога на сверхприбыль прошлых лет для крупных компаний - компромисс, достигнутый по итогам сложных переговоров между государством и бизнесом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на полях Петербургского международного экономического форума.

"Сложные были переговоры в течение полугода, и этот вариант налога - это некий компромисс, который не учитывает всех сложностей процесса инвестиционной деятельности компаний", - сказал он.

По словам Шохина, переговоры начались в декабре 2022 года, когда власти решили использовать благоприятную конъюнктуру для пополнения бюджета без введения дополнительных налогов. При этом идея налога на сверхприбыль появилась не у бизнеса.

Шохин отметил, что предлагал использовать "формулу штрафов ГИБДД: если платишь сразу, то скидка 50%". РСПП ориентировался на совокупный размер налога в 300 млрд рублей со скидкой 50% при досрочной оплате, однако Минфин предложил другую формулу: налог в 10% в январе 2024 года или 5% до конца 2023 года.

При разработке законопроекта также возникли споры по поводу конъюнктурного характера роста прибыли многих компаний. Кроме того, губернаторы были обеспокоены возможны сокращением социальных инвестиций компаний в регионы, добавил глава РСПП.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.