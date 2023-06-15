Росатом и крупнейшая мировая логистическая компания будут совместно возить грузы по СМП

Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в ходе ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и российская "дочка" одной из крупнейших мировых логистических компаний DP World (ОАЭ) - DP World Russia FSE будут совместно развивать евроазиатскую логистику и контейнерные перевозки по Северному морскому пути. Как передает корреспондент ТАСС, соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель и главный исполнительный директор группы DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Компания DP World (Dubai Port World) - одна из крупнейших мировых логистических компаний, базирующаяся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Специализируется на грузовой логистике, операциях портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Обслуживает 82 морских и внутренних терминала в более чем 40 странах. Ежегодно компания обрабатывает 70 млн контейнеров, которые перевозятся более чем 70 тыс. судов. По оценкам экспертов, это составляет примерно 10% мировых контейнерных перевозок.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.