Москва и Челябинская область договорились о совместном развитии туризма

Регионы, в частности, планируют создавать новые туристические маршруты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы и правительство Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого регионы планируют развивать детский образовательный туризм и увеличивать встречные туристические потоки. Церемония подписания состоялась на стенде правительства столицы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Как передает в четверг корреспондент ТАСС, в подписании приняли участие первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов и заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Предмет соглашения

"Благодаря соглашению в Челябинской области создадут маршруты для школьников и молодежи в рамках образовательно-туристического проекта Москвы "Город открытий". Совместно с методологами проекта в регионе будут определены ключевые объекты, а также разработаны сценарии их посещения", - уточнили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

Соглашение также направлено на укрепление межрегиональных отношений в сфере туризма и будет способствовать росту туристических потоков между Москвой и Челябинской областью. Среди прочего стороны договорились о встречном продвижении возможностей для отдыха в регионах и создании новых туристических маршрутов. Регионы планируют совместно развивать семейный, детский, научно-популярный и молодежный виды туризма.

"Детский образовательный туризм - одно из перспективных направлений для нашего сотрудничества. Нам важно делиться успешной практикой Москвы в вопросе развития этого вида туризма. Маршруты проекта "Город открытий" уже представлены в Москве, Воронежской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Уверен, что Челябинская область станет важной точкой на карте проекта", - отметил Козлов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавил Богашов, поток туристов в Челябинскую область, в том числе из Москвы, растет с каждым годом. По его словам, туристы любят посещать природные локации региона, промышленные предприятия, фестивали, горнолыжные курорты.

"Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса даже взыскательным туристам и ведем масштабную работу по развитию туристской инфраструктуры Челябинской области: создаем качественные и безопасные туристические маршруты, продвигаем активный отдых и путешествия среди молодежи, повышаем качество сервиса в сфере гостеприимства. С надежными партнерами пройти этот путь получится гораздо быстрее. Мы благодарны нашим московским коллегам за готовность к сотрудничеству и надеемся, что подписанное соглашение станет эффективным инструментом для реализации поставленных задач", - подчеркнул он.

Образовательно-туристический проект "Город открытий" разработали с учетом мировых трендов в сфере образовательного туризма и позволяет школьникам увидеть город как универсальное образовательное пространство. Дети могут в интерактивном формате познакомиться с перспективными отраслями и профессиями - посетить высокотехнологичные производства, IT-компании и вузы, принять участие в увлекательных мастер-классах и семинарах, и заключили в пресс-службе Мостуризма.