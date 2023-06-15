"Россети" направят более 3 млрд рублей в развитие сетей Новгородской области

По данным компании, финансирование выделят в 2023-2024 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы группы "Россети" в Новгородской области в ближайшие два года составит более 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам рабочей встречи губернатора региона Андрея Никитина и генерального директора компании Андрея Рюмина, которая прошла на полях ПМЭФ. Стороны также обсудили развитие сетевого комплекса и меры по повышению надежности электроснабжения региона.

Основные задачи группы "Россети" в рамках инвестиционной программы в ближайшие два года связаны с модернизацией центров питания, в том числе с установкой современных средств автоматизации для внедрения дистанционного управления.

Кроме того, в соответствии с поручениями президента России на уровне правительства России сейчас рассматривается вопрос финансирования программы повышения надежности электроснабжения, рассчитанной на 2024-2026 годы.

"Спасибо коллегам, что включились в эту задачу. Будем совместно работать над снижением аварийности и обеспечением прав жителей на бесперебойное энергоснабжение. Мы будем содействовать компании в привлечении финансовых ресурсов на модернизацию объектов и сетей электроснабжения", - отметил Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

"Новгородская область - один из регионов с высоким износом распределительных сетей, что прямо влияет на надежность. Эта проблема накапливалась десятилетиями и ее невозможно одномоментно решить за счет тарифных источников. Совместно с регионом мы разработали программу первоочередных мер на 2024-2026 годы общим объемом около 6,1 млрд рублей. Она включает реконструкцию более 60 энергообъектов, закупку новой спецтехники. Ее реализация позволит кардинально изменить ситуацию, обеспечив бесперебойное электроснабжение всех районов области", - подчеркнул Рюмин.

Также "Россети" реализуют меры по повышению надежности в рамках текущих производственных программ. Объем финансирования ремонтной кампании в этом году составит 586,4 млн рублей, что на 24% больше плана 2022 года. Основные направления работ - ремонт подстанционного оборудования, замена изоляции и дефектных опор линий электропередачи, расчистка от растительности просек ЛЭП, уточняет холдинг.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.