На ЗАЭС приняли меры для стабилизации ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии отметил, что ознакомился с состоянием пруда-охладителя, шандоров

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Руководство Запорожской АЭС (ЗАЭС) приняло необходимые меры для стабилизации ситуации на станции после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на брифинге по итогам посещения ЗАЭС.

По его словам, основной целью было оценить ситуацию после разрушения Каховской ГЭС и то, как это повлияло на работу Запорожской АЭС. "Я смог ознакомиться с состоянием пруда-охладителя, шандоров <...>. То есть мы проверили системы, которые являются очень важными для обеспечения охлаждения систем станции. С одной стороны, ситуация действительно серьезная, последствия есть. В то же время приняты меры для стабилизации ситуации. Наша работа будет продолжаться на основании тех данных, которые мы будем получать на станции", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ сообщил, что в настоящий момент уровень воды в пруду-охладителе достаточный.

Гросси также отметил, что у него была возможность осмотреть открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, которое получило серьезные повреждения. "Поступление на станцию энергии из внешних источников тоже очень важно", - сказал он, добавив, что линии повреждены.